Ritorno al gol per Davide Frattesi, grande protagonista del successo interista al Via del Mare di Lecce. Di seguito le sue parole rilasciate ai colleghi di DAZN al triplice fischio: "Sono contento perché riesco ad aiutare la squadra, l'importante è che poi si vinca. Il futuro? Speriamo di continuare e che ci riservi emozioni come l'anno scorso: questo è quello che mi sento di dire. Sono felice qui e andiamo avanti su questa strada".