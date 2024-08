Franco Carboni è praticamente con un piede fuori dal River Plate, a poche settimane dal suo arrivo: Marcelo Gallardo, nuovo tecnico dei Millonarios, non intende contare sul giocatore giunto in prestito dall'Inter e ora il club biancorosso starebbe valutando addirittura il nome di un possibile rimpiazzo in caso di uscita.

Secondo RiverNoticias, è stato proposto al River il terzino Nicolas Fernandez Marcau, attualmente in forza all'Elche, in Spagna, peraltro già cercato un paio di anni fa quando militava nel San Lorenzo.

