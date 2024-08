Alessandro Fontanarosa torna alla corte di William Viali dopo l'esperienza a Cosenza. Il difensore dell'Inter, presenza fissa nelle prime amichevoli stagionali della squadra nerazzurra, raggiungerà infatti il suo ex allenatore alla Reggiana, come riporta Gianlucadimarzio.com. Il club granata, quindi, ha chiuso il colpo in difesa molto atteso per completare la rosa.

