Luis Figo crede nelle qualità dell'Inter. Nonostante la sconfitta di Bologna, per l'ex nerazzurro non cambiano le possibilità per la squadra di Simone Inzaghi di poter arrivare in fondo in campionato come in Champions: "Credo che c'è la possibilità di vincere il Triplete e per quello sono molto contento per quello che ho vissuto all'Inter, sempre tifando perché le cose vadano bene", le sue dichiarazioni margine dei Laureus World Sports Awards, a Madrid. "L'Inter sta facendo una stagione incredibile e la gente sbaglia se pensa che essendo una squadra italiana sia un squadra difensiva, perché ha tanti giocatori di qualità e questo può fare la differenze".

In vista della semifinale di Champions tra Barca e Inter e l'infortunio dell'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, Figo ha detto di non voler parlare di "favorita o meno. È difficile in una semifinale parlare di una squadra favorita. Questa Inter mi ricorda quella dove giocavo io, dove abbiamo vinto tutto". "Chi è il favorito per la Champions? Per me il PSGè molto regolare nei risultati e fisicamente sta bene ma è difficile, non mi sbilancio su chi potrebbe vincere la Champions".

