Aggiornamenti sulla situazione di Sandro Tonali, il talentuoso centrocampista del Brescia nel mirino di diversi club italiani ed europei tra cui l’Inter. Inter che sta muovendo passi concreti: si intensificano i contatti con il Brescia e l’entourage del centrocampista classe 2000 delle rondinelle per favorire il trasferimento in nerazzurro del giocatore fresco di convocazione da parte di Roberto Mancini. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, il club di Corso Vittorio Emanuele è attualmente in pole position nella corsa a Tonali, nonostante anche dall’estero club come Monaco e Manchester City si siano mossi per cercare di strapparlo al club di Massimo Cellino. Il ragazzo, però, ha l’intenzione, ribadita anche in un’intervista rilasciata questa mattina, di voler rimanere in Italia.

All’interno dei confini tricolori si defila la Juventus, che avendo in rosa l’uruguagio Rodrigo Bentancur non sente la necessità di operare un ulteriore investimento per un giovane sulla mediana. Milan e Roma rimangono invece in corsa, anche se l’Inter è avanti avendo già pronta un’offerta da mettere sul tavolo di Cellino pari a 15 milioni di euro più bonus. Il numero uno biancoblu ha già stabilito per Tonali una valutazione di 25 milioni e facilmente potrebbe dire no a questa prima offerta, considerato anche un no alla Roma che aveva proposto 12 milioni più 4 di bonus. Bisognerà pertanto capire i margini di trattativa per abbassare le sue pretese.

L’intenzione dell’Inter è quella di trovare l’accordo il prima possibile, quindi già nella sessione invernale, per bloccare Tonali e concretizzare il trasferimento a luglio, una volta usciti dalle richieste del settlement agreement. Di conseguenza, il ragazzo rimarrebbe a Brescia per tutta la stagione, considerata anche l’incombenza dell’esame di maturità. La dirigenza dell’Inter, inoltre, vuole evitare che il prezzo lieviti ulteriormente specie dopo la convocazione in azzurro. Quel che è certo è che in casa nerazzurra c’è tutta la volontà di preparare per il ragazzo nato a Lodi un ruolo da protagonista nella mediana del futuro.

Filippo M. Capra