Dopo averci provato tanto, finalmente Sebastiano Esposito ha potuto esultare per la prima volta con la maglia della Sampdoria. Porta infatti la sua firma la rete che ha aperto le danze nel match contro il Modena, una conclusione beffarda a pallonetto che non ha lasciato scampo al portiere dei Canarini Riccardo Gagno. A fine gara, intervistato per i canali ufficiali blucerchiati, Esposito ha espresso la sua soddisfazione: "Siamo molto contenti per queste due vittorie, abbiamo fatto 9 punti nelle ultime 4 partite e dobbiamo continuare così. Ora possiamo riposare e recuperare i tanti infortunati che sono importanti per noi. E’ stata una vittoria di gruppo, sofferta in alcuni frangenti ma abbiamo saputo soffrire".

Il ragazzo di scuola Inter torna poi sulla sua marcatura: "Il gol? Sono stato un po’ fortunato, un po’ bravo; sotto i nostri tifosi poi è stato bellissimo. Ci sostengono sempre, ci avevano lanciato un segnale prima di Palermo che abbiamo colto ed anche oggi abbiamo dato un’altra grande risposta. Anche se loro stanno dando risposte positive da mesi, venendo sempre al campo e riempendo tutti gli stadi. Se ci mettiamo sempre questa voglia, questa grinta, insieme ai nostri tifosi, possiamo fare un grande campionato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!