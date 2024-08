Dopo la sosta per le Nazionali dovrebbe arrivare finalmente la fumata bianca per il rinnovo di Denzel Dumfries. L'olandese nelle scorse settimane ha accettato l'offerta dell'Inter da 4 milioni netti più bonus per rimanere a Milano e nulla lascia presagire che la trattativa non vada a buon fine.

Da chiarire la durata del contratto, che l'ex PSV Eindhoven vorrebbe fino al 2028, ma anche altri dettagli come l'inserimento di una possibile clausola rescissoria nel nuovo contratto, come sottolineato da Fabrizio Romano.

️ Inter are set to complete agreement on new deal for Denzel Dumfries from next week, as soon as the transfer window closes.



There are still some details to discuss including a release clause, expected to be part of new contract. pic.twitter.com/tHkaFl58E5