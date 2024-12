Altri frammenti dell'intervista di Dumfries a Repubblica, tra curiosità e aneddoti.

Il video in cui balla Get Get Down di Paul Johnson sui social network accompagna ogni vittoria dell’Inter.

"Mi ricorda una gran serata, un capodanno a casa mia. Darmian mi prende in giro perché avevo gli occhiali da sole. Ci prendiamo parecchio in giro in squadra, ora che ci penso. Siamo un bel gruppo".

Al Mondiale 2022 ha partecipato alla rissa tra i giocatori di Olanda e Argentina.

"Troppe emozioni, troppa foga. A ripensarci oggi, l’Argentina ha meritato di vincere. Ma quel giorno la vedevo diversamente. Perdo raramente il controllo. L’ho imparato facendo kick boxing da ragazzino".

Era forte?

"Me la cavavo, ma in famiglia il modello era irraggiungibile. Due miei cugini sono atleti famosi, uno è stato campione del mondo. Li ammiro. Gli sport di combattimento sono duri. E non parlo delle botte. Nel momento della verità, sul ring, non c’è la squadra con te".