Lunga e commovente lettera a cuore aperto pubblicata da Steven Zhang qualche ora fa. Lettera, arrivata ad una settimana dal comunicato che apriva di fatto al passaggio dell’Inter a Oaktree e qualche giorno dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà avvenuto lo scorso martedì, nella quale l’ormai ex presidente dei campioni d’Italia saluta tutto il mondo Inter: dai dirigenti,ai dipendenti, alla squadra, passando per lo staff, senza dimenticare i tifosi. Dopo il commovente saluto, Steven ha ‘rinnovato’ anche il suo profilo Instagram, dove ha cambiato la didascalia: niente più la 'bio' con "President of Inter". La vecchia dicitura è stata sostituita con un "been there, done that", che vorrebbe dire "ci sono stato, l'ho fatto".

