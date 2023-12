Il Santos, dopo 111 anni di storia, per la prima volta è stato retrocesso in Serie B dopo aver militato sempre nella massima divisione brasiliana. Considerando solo i top 5 campionati d'Europa solo pochi club possono vantare questo particolare record. A fare compagnia all'Inter, unico club italiano mai stato in B, ci sono anche Real Madrid, Barcellona e Atletico Bilbao.

Estendendo il discorso anche agli altri campionati europei troviamo Sporting Lisbona, Porto, Benfica (Portogallo), Aberdeen, Celtic (Scozia), Ajax, Feyenoord, Utrecht, PSV Eindhoven (Olanda), Besiktas, Fenerbache, Galatasaray (Turchia), Olympiacos, Panathinaikos, Paok (Grecia), Austria Vienna, Rapid Vienna (Austria), Dynamo Kyiv (Ucraina), Cska Mosca, Spartak Mosca, Lokomotiv Mosca (Russia).

In Argentina solo il Boca Juniors non è mai stato in B, senza il Santos invece restano in Brasile solo Flamengo e San Paolo. Ecco i restanti club: Colo Colo (Cile) Nacional Montevideo (Uruguay) Penarol (Uruguay) Atletico Nacional (Colombia) Millonaros (Colombia) Indipendiente Santa Fe (Colombia) Barcelona (Ecuador).