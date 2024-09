Tanta carne al fuoco nell'intervista rilasciata da Youri Djorkaeff ai microfoni di Sportmediaset. Si parte subito con l'elogio di DJ ai campione d'Italia in carica: "L'Inter è una grande squadra, è forte perché tutti giocano uno per l'altro. E' una cosa bella da vedere", le parole dell'ex nerazzurro.

Cosa hanno in comune Marcus e suo papà Lilian?

"Niente (ride, ndr)... Il sorriso. Il papà non sapeva calciare, ha fatto due gol nella semifinale Mondiale... Scherzo, dai. Marcus ha una presenza dentro e fuori dal campo importante per la società. Ora è diventato centravanti, ha capito San Siro, Milano: queste sono le cose importanti".

Lautaro come si piazzerà nella classifica del Pallone d'Oro?

"A me non interessa il Pallone d'Oro, Lautaro ha vinto tanto con l'Inter e la Nazionale. Io ho giocato con Ronaldo, Weah e Zidane, il Pallone d'Oro non era la cosa più importante per loro, non era un pensiero fisso. Volevano aiutare la squadra, il premio è una cosa per i tifosi, i giornalisti e le Federazioni".

Mkhitaryan.

"E' il mio fratellino armeno, è il più forte giocatore che abbiamo avuto nel Paese. E' importante per come lotta per la squadra, è l'orgoglio di tutti gli armeni. E' impressionante quanto corre, peccato che non abbia giocato in Francia come suo papà".

Inter favorita per lo scudetto?

"Non è superfavorita, ha una bella rosa, è una squadra molto forte. Penso che in Italia farà bene, ma anche in Champions può migliorare. Col nuovo format sarà interessante vederla".

