Durante il Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport, Marcos Cafu ha espresso la sua opinione su chi sia il miglior terzino attualmente.

"Dimarco o Davies? Sono bravi tutti e due, ma Dimarco secondo me ha un po' di vantaggio. Dimarco o Mendy? Mendy è bravo, ma dico sempre Dimarco. Dimarco o Hakimi? Hakimi sta facendo molto bene, dico lui. Hakimi o Walker? Walker per me è uno dei terzini più forti al mondo in questo momento". Per Cafù Walker batte negli 1 vs 1 anche Kimmich, Alexander-Arnold, Carvajal, Cancelo e Theo Hernandez.