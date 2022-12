Dopo la vittoria per 4-0 contro il Salisburgo, Federico Dimarco ha tratto il primo bilancio del mini-ritiro a Malta: "Non è come in estate che stai fermo un mese e oltre - ha spiegato l'esterno ai microfoni di Sportmediaset -. Siamo stati fermi dieci giorni, era perfetto anche perché abbiamo recuperato un po' dopo aver giocato tanto negli ultimi mesi. Piano piano dobbiamo lavorare per ripartire forte subito il 4 gennaio".