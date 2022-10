"L'ultimo Inter-Barcellona che mi ricordo è quello del 2010, quando era a San Siro. Viverlo in campo è stata tutt'altra emozione". Comincia così l'intervista rilasciata a colleghi di Amazon Prime Video da Federico Dimarco, alla vigilia della sfida decisiva contro il Viktoria Plzen che può valere la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata d'anticipo.

Quando è stato sorteggiato il girone cosa avete pensato?

"In realtà eravamo sull'aereo, stavamo andando a Roma per giocare con la Lazio. Ti dico la verità: la maggior parte era contenta, affrontare Barcellona e Bayern è sempre bello. Contro i tedeschi siamo arrivati in un momento non facile, quando parti con una sconfitta non è mai facile recuperare. Pian piano ci siamo ripresi, vincendo a Plzen, che non è per niente una trasferta semplice come avevamo già capito nella passata stagione contro lo Sheriff. Poi abbiamo fatto una grande vittoria in casa col Barça, penso che sia stata una spinta a livello di squadra che ci ha portato anche a pareggiare al Camp Nou".

Tu tieni lo sguardo sempre basso quando ascolti l'inno della Champions prima di ogni partita: a cosa pensi?

"Il Barcellona è arrivato in un periodo in cui non andavano bene certe cose, incontrarlo non era per niente scontato. In quel momento lì pensavo solo a far bene e a dare il massimo per la squadra e per i tifosi".

Il cambio di gioco prima dell'1-0 di Calhanoglu.

"Mi è venuto in automatico quando mi è capitata la palla tra i piedi, allora ho detto 'vado di prima'. Menomale che siamo riusciti a far gol".