Sfuma la pista Nacho per l'Inter? Quando ormai sembrava imminente il suo addio al Real Madrid, il difensore spagnolo adesso invece pare indirizzato a rinnovare il contratto con la Casa Blanca. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, Nacho avrebbe deciso di prolungare di un anno il suo rapporto con il club madridista. Niente Inter?

#Nacho is close to extending his contract with @realmadrid for a further year. 🇪🇸️ #RealMadrid