L'economista milanese Marco Onado, docente all’Università Bocconi, ha analizzato il rapporto tra economia e mondo dello sport, partendo dalla kermesse olimpica: "Quella del 2026 è un’occasione da non perdere. Sedici anni fa Torino ha avuto un momento di rinascita dovuto ai Giochi invernali, Milano deve vivere la manifestazione come se fosse un secondo Expo e farla fruttare realizzando strutture durature, destinate a cambiare il volto della città, e facendo percepire la qualità del prodotto italiano nel mondo. Sicuramente poter mostrare il tricolore sulle maglie consente di migliorare l’immagine sportiva di una località, ma dal punto di vista economico è un gioco a somma zero a livello nazionale, perché semplicemente si sposta l’asse da un posto all’altro. Lo Scudetto diventa un volano di crescita se consente al team di accrescere la propria competitività a livello continentale, perché è in questo contesto che ormai si misura la forza dei club". Per essere paragonati ai grandi club del vecchio continente, quindi, diventa indispensabile avere a disposizione lo stadio di proprietà: "Un impianto è un acceleratore dell’attività economica e una leva in grado di far percepire ai nuovi azionisti che il business del calcio possa essere conveniente".