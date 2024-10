Alessandro Del Piero analizza a Sky Sport quanto visto in Inter-Juventus di ieri sera. "L'Inter è venuta su forte, ha avuto più occasioni per il 5-2 e questo è il grande rammarico dell'Inter oltre alle disattenzioni in alcune occasioni. Quando hai 4-5 occasioni con Di Gregorio che fa il supereroe e la palla esce di tanto così, non fai il 5-2, in una partita in cui sembravano due pugili che si menavano e basta Yildiz ha avuto questo guizzo. Tutta la Juve ha avuto tanto carattere, non si è abbattuta quando l'Inter avanzava. Ci vuole grinta, carattere, personalità e quando punti l'uomo uno contro uno e la punti dentro. Però ci sono disattenzioni che l'Inter non può permettersi".