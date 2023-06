Aria di derby mancuniano per Matteo Darmian che, da ex United, punta a vincere la finale di Champions League con l'Inter battendo il City. Le parole del laterale interista in conferenza stampa:

Tu conosci meglio di altri City, essendo stato allo United: è un vantaggio?

"Ho avuto modo di incontrarli diverse volte, penso che conosciamo tutti le loro qualità. Hanno un grande collettivo e grandissima individualità, dovremo essere attenti".

Italia vs Inghilterra come all'Europeo, Bastoni dice che prendono in giro gli italiani ma arriviamo sempre in fondo a queste competizioni.

"Noi cercheremo di portare avanti le nostre idee, poi metteremo cuore e sacrificio che saranno determinanti così come i dettagli"

Sei un ex United, cosa ti aspetti domani?

"Sicuramente sarà una partita speciale per me perché ho giocato nello United, faremo di tutto per noi, per la società e per i tifosi. Cercheremo di fare il massimo per vincere il trofeo".

C'è un bel clima nello spogliatoio, ora l'ansia cresce?

"Ci sono tante emozioni che ci portiamo dentro per una gara così importante. Veniamo da un buon finale di stagione, stiamo bene fisicamente e mentalmente, dobbiamo dimostrarlo in campo domani scendendo in campo con la giusta determinazione".

Domanda FcIN - Che gara avete preparato? Cosa non dovete concedere?

"Sappiamo tutti le loro qualità, dovremo fare le scelte giuste. Dovremo abbassarci in alcuni momenti, in altri dovremo alzarci col pressing".

Ci credete?

"L'ambizione è quella, sarà una gara difficile ma la affronteremo con la consapevolezza che siamo forti e abbiamo qualità per metterli in difficoltà".

Quanto ti rende orgoglioso che questa Inter sia fatta per metà da italiani?

"E' importante, a questi si uniscono gli altri giocatori di varie nazionalità. Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme, lo abbiamo dimostrato da diversi anni".

