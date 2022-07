Dopo la lunga ed emozionante lettera d'addio all'Inter di Andrea Ranocchia, pubblicata dall'ormai difensore del Monza tramite Instagram, non sono tardati i i commenti di risposta e saluti. Pioggia di grazie pronunciati a Frog dal mondo interista: dal presidente Steven Zhang ai vari ex compagni, passando per le centinaia di tifosi. "Grazie Andrea. You are in our heart (Sei nei nostri cuori)" scrive il numero uno dell'Inter. "Grazie Rano" con tanto di cuore replicano Dumfries e Nainggolan. "Andrea Ranocchia eee ooo" il commento (che replica un coro della Nord) il solito interistissimo Federico Dimarco. Cuori da Calhanoglu e Perisic. E l'ironia di Tommaso Berni che ricorda all'ex 13 della Beneamata il suo fondamentale "supporto" con la complicità di Marcelo Brozovic.