Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Julio Ricardo Cruz ha presentato il figlio Juan Manuel, 24 anni, nuovo acquisto del Verona. Ovviamente, non poteva mancare un pensiero anche per la sua Inter.

Dica: che cos’ha in più di lei?

«Ha più tecnica di me. Davvero. Per il resto, nel fisico è uguale a me. E il senso del gol, beh, ce l’ha».

Lo sa che la prossima settimana c’è Inter-Milan?

«Certo. Me ne sono accorto anche dai messaggi dei miei amici interisti: “Sei pronto? Adesso che sei in Italia ti sei portato dietro gli scarpini per fare qualche minuto nel derby?”».

Le piace la nuova Inter?

«Il Milan ha costruito una bella squadra ma credo che l’Inter abbia sempre qualcosina in più. Per esempio quella finale di Champions League persa. E persa tutt’altro che male. Significa che dentro di te hai rabbia e voglia di dimostrare che puoi fare un’altra annata di alto livello. Oltre che l’orgoglio. Una annata per vincere».

Che ne dice dei nuovi acquisti?

«Frattesi mi ha sempre convinto. Arnautovic oggi è adulto e porterà quel che serve nei momenti del bisogno. Ma sopra tutti c’è sempre lui, Lautaro. Ormai è un calciatore adulto. Una certezza. E la fascia lo ha reso ulteriormente forte, sicuro».

E del derby che ne pensa?

«Che il fatto di essere andato bene negli ultimi tempi porterà l’Inter a dimostrare una volta ancora che ha qualcosa di più».

