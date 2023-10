Dopo quelle di stamattina, ecco ulteriori anticipazioni dell'intervista rilasciata da Fabrizio Corona a Valerio Staffelli per 'Striscia la Notizia', nel momento della consegna del Tapiro d'Oro. Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio) sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati dal noto paparazzo, che ha ricevuto il 'premio' per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione 'Avanti popolo' (Raitre). "Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video (che Corona mostra a Valerio Staffelli, ndr) in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle puntate e delle scommesse mentre palleggiano. Puoi non mandare in onda queste cose? Evidentemente, ha chiamato qualcuno in diretta… Allora ve li faccio a voi i nomi: tiro fuori El Shaarawy, non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l’ho accennato in studio. Casale, che ha litigato con l’Under21, è inguaiato fino al collo. Poi Gatti, di cui ha parlato Fagioli. Te ne potrei fare trenta di nomi. Perché non sei andato a dare il Tapiro a Spalletti, che ha metà del centrocampo coinvolto e per rimpiazzare chi ha mandato via ha scelto El Shaarawy, un altro giocatore immischiato nello scandalo?", ha detto Corona.

Infine, Staffelli gli chiede se il prossimo scoop sarà rivelare i calciatori gay. "Un nome l’avevo già fatto su Telegram, è un calciatore dell’Inter ma non dico altro che poi mi fate litigare… Secondo te in tutte le società di calcio non esiste un calciatore gay? Perché non lo dicono? Fanno come in Rai".