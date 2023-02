Juventus-Inter, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia 2022-23, andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino martedì 4 aprile alle ore 21. Il primo round del derby d'Italia verrà trasmesso in diretta tv su Canale 5. L'altra gara in tabellone, Cremonese-Fiorentina, è in programma 24 ore dopo.

