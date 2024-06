Durante la lunga conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte ha commentato anche le parole di Romelu Lukaku, che di recente lo ha definito il miglior allenatore mai avuto e col quale avrebbe piacere a tornare a lavorare: "Stiamo parlando di un calciatore forte, come lo è Victor Osimhen. Non ci sono commenti da fare, c'è solo da ammirarli quando giocano. Sono giocatori che uno spera di avere sempre dalla propria parte e mai contro".

