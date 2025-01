Presente nel salotto di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus, Paolo Condò, nel commentare il risultato ottenuto dalla squadra di casa ha citato anche l'Inter, come unica soluzione anti-Conte nella lotta per uno scudetto che i partenopei non sembrano voler mollare. "Primo tempo molto combattuto con forse il leggero predominio ai punti della Juve, con il gol di Kolo Muani", ha premesso.

Sul secondo tempo poi ha aggiunto:

"Poi c’è stata una gara a piano inclinato. Il campo era un piano inclinato, il Napoli sembrava giocare in discesa per, la Juventus in salita. Nel secondo tempo non c’è stato match e ho ammirato, anche se del Napoli ci siamo fatti un’idea precisa, come Anguissa e Di Lorenzo siano i due giocatori che più sono tornati con Conte quelli che erano con Spalletti e come questa squadra sia lanciata. Solo l’Inter, che le può ancora contendere lo scudetto, può fermare questo Napoli".

