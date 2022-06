"Diciotto anni, all’Ajax appena arrivato, con dei capelli inguardabili. Era il 98-99, il mio ciuffo mi sa che era venuto un po’ male. Credo sia la prima foto ufficiale con l’Ajax. Non era la prima volta che andavo a vivere da solo ma la prima volta in cui vivevo da solo all’estero e non era facile. Era una realtà che non conoscevo, me la cavavo con l’inglese ma non è stato facile. Si avverava però un sogno, quello di giocare in una grande squadra, di migliorarmi, di imparare quello che poi mi è servito durante la mia carriera. Sono astati momenti speciali, quattro anni bellissimi. Sono arrivato da ragazzino e sono maturato molto. Ho lasciato l’Olanda poi per venire in Italia ed ero molto più maturo per l’età che avevo".

Sei stato pure capitano?

"Sì, avevo vent’anni. Non è banale? No, non è banale, ma ho avuto la fortuna di avere compagni che mi hanno aiutato molto e di allenatori che hanno creduto in me. Per responsabilizzarmi mi hanno dato la fascia e tutti gli altri hanno visto in me qualcosa che probabilmente non ero ancora riuscito a vedere".

Cosa ti sei portato dall’Olanda come calciatore e come allenatore?

"Da giocatore è facile perché sono migliorato sotto tanti punti di vista, soprattutto nel senso di responsabilità perché l’Ajax ti insegna molto umanamente e professionalmente. Da allenatore qualcosa mi porto ancora dietro, qualche principio che voglio trasmettere ai ragazzi. Ma il calcio alla fine parla la stessa lingua ovunque, cambia il modo di interpretarlo e bisogna adattarsi al posto in cui lavori e del materiale con il quale lavori".

Con Totti:

"Prima partita col Brescia in cui ho anche segnato su punizione, forse. Ma no, forse non credo. Comunque sì, Totti è stata la mia fortuna. Ho trovato in lui un ragazzo per bene e straordinario, un capitano e un leader e una persona speciale. Per quello che rappresentava e rappresenta per la squadra e per la città. Non mi toccava litigare con lui per le punizioni, perché se era una punizione dalla parte destra battevo io, i patti erano chiari".

Come è stato il passaggio da Amsterdam a Roma?

"Cambia un po’ la cultura ma mi avvicinavo anche un po’ a quello a cui ero abituato. Noi romeni siamo latini quindi a Roma mi riavvicinavo un po’ alle mie radici, a casa. Più o meno lo stesso modo di vivere le difficoltà della vita. Il romano è come il rumeno, ha sempre la battuta pronta. A Roma mi sono legato bene, ho fatto tante amicizie, sono stato bene e ho passato quattro anni meravigliosi. Ho vinto una Coppa Italia, ne ho perse due, sono sempre arrivato secondo… Dal punto di vista umano e della crescita professionale sono stati anni molto belli".

Difficoltà?

"Ovunque si vada ci sono momenti belli e brutti ma bisogna voltare pagina. Dal punto di vista umano ho vissuto una città meravigliosa, un museo a cielo aperto. Per quello che dà e trasmette sono stato benissimo".

Sul gol all’Atalanta con l’Inter:

"Un momento speciale perché il primo gol con la maglia nerazzurra. Ho aspettato tanto per segnare un gol, lo volevo ma non ci tenevo tanto, è arrivato a qualche mese dal mio infortunio alla testa. È stato un momento bello, l’abbraccio con i compagni e l’affetto del pubblico mi ha commosso. Vedere i compagni che mi abbracciavano e baciavano la cicatrice dicendomi quanto meritassi quel gol è stato davvero emozionante".