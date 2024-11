La classifica della nuova Champions League comincia a delinearsi. E' ancora presto per capire quali potrebbero essere gli accoppiamenti, ma con tre giornate ancora da disputare l'Inter è seconda soltanto al Liverpool e quindi ad oggi qualificata direttamente agli ottavi.

Come mostra il grafico pubblicato da Football Rankings, ad oggi è possibile anche un clamoroso accoppiamento agli ottavi di finale tra Inter e Milan. E in ogni caso ai nerazzurri capiterebbe una squadra tra Manchester City, Atletico Madrid, Psv Eindhoven e i rossoneri.

Chiaramente tutto è ancora in gioco, per la squadra di Inzaghi come per le altre, ma è la dimostrazione che agli ottavi, anche andandoci direttamente, non si sarebbe esenti da possibili sorteggi complicati.