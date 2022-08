Giovedì 25 agosto, alle ore 18, l'Inter scoprirà quale sarà il suo cammino nella Champions League 2022/2023. Alle 18, Istanbul, infatti, si terrà il sorteggio della fase a gironi della massima competizione europea che in questa edizione si disputerà eccezionalmente nell'arco di otto settimane chiudendosi prima dell'inizio della Coppa del Mondo Fifa 2022 in programma dal 20 novembre.

SORTEGGIO, IL REGOLAMENTO

Sono 26 le squadre già qualificate alla fase a gironi, le ultime se si conosceranno tra martedì e mercoledì, al termine degli spareggi. Le squadre sono suddivise in quattro fasce: la Fascia 1 comprende la campione in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22. Le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal ranking per club. Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre vengono abbinate in modo da ripartirne gli incontri tra martedì e mercoledì. Nel caso delle federazioni con quattro rappresentanti, vengono effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio.

LE SQUADRE E LE FASCE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

Fascia 1 Real Madrid (ESP, detentore Champions League), Eintracht Francoforte (GER, detentore Europa League), Manchester City (ENG), Milan (ITA) Bayern Monaco, (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Porto (POR), Ajax (NED);

Fascia 2 Chelsea (ENG), Barcellona (ESP), Juventus (ITA), Atletico Madrid (ESP), Siviglia (ESP), Lipsia (GER), Tottenham (ENG), Liverpool (ENG);

Fascia 3 Borussia Dortmund RedBull Salisburgo Shakhtar Donetsk Inter Napoli Sporting Bayer Leverkusen

Fascia 3 o 4 Marsiglia

Fascia 4 Club, Brugge Celtic