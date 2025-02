Lunga intervista di Aleksander Ceferin al quotidiano sloveno Delo durante la quale il presidente della UEFA parla ampiamente del nuovo percorso intrapreso con il debutto della Champions League a 36 squadre, format che secondo il numero uno del massimo organo calcistico continentale ha riscosso parecchio successo: "Ho sentito solo risposte positive - ha esordito -. Inizialmente, l'attenzione era rivolta ai critici di guardia, che appaiono ogni volta che c'è un cambiamento. Stimo che il 99 per cento delle persone sia ora soddisfatto della rinnovata Champions League. La competizione è ancora più imprevedibile di prima, è un successo perfetto. Tutte e tre le competizioni, tra cui Europa e Conference League, hanno successo. Gli sponsor sono lieti che le squadre più piccole abbiano l'opportunità di partecipare. Ora tutti vorrebbero essere a bordo e investire ancora di più nelle competizioni UEFA, e questo vale anche per la TV e altre emittenti che si sono assicurate la copertura delle partite".

I diritti mediatici sono stati venduti fino al 2027. È si vocifera che la UEFA sta negoziando per un nuovo quadriennio...

"Abbiamo subito un lungo processo di selezione dell'agenzia e stiamo negoziando con la nuova agenzia Relevent per la futura vendita dei diritti televisivi e delle sponsorizzazioni dei nostri concorsi di club. Non hanno discusso di spostare le finali di Champions League in un altro continente. Sono molto sorpreso che alcuni media che si considerano rispettabili possano pubblicare informazioni senza chiedere l'opinione della UEFA. Probabilmente l'avrei saputo se l'avessimo negoziato. E se non mi fosse permesso di dirtelo, direi che non mi è permesso dirtelo, ma posso dire che non hanno detto una parola al riguardo".

Come hanno vissuto la Champions League i presidenti di Bayern, PSG, Real e ManCity, che stavano tremando per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale?

"Lascia che risponda facendo un esempio. Ero alla partita tra PSG e City. Sullo 0-2, il mio amico Nasser Al-Khelaifi mi ha detto che non sapeva se avrebbe continuato a lavorare nel calcio, a causa di tutto lo stress che stava vivendo. Dopo il punteggio finale di 4-2, l'altro mio amico, il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, sembrava molto male, e mi sentivo davvero male per lui... Il calcio non è facile. Puoi fare tutto bene eppure le cose vanno diversamente. Ma qualcos'altro mi piace: anche quelli che ho visto tremare sono entusiasti del nuovo formato della Champions League".

In un certo senso hai prolungato l'incertezza di tre mesi. Prima della riforma, avremmo spesso conosciuto i partecipanti ai play-off già a novembre.

"O anche peggio, subito dopo il sorteggio! Ora non ci sono più partite casalinghe e trasferte nella stagione regolare. Devi segnare più gol possibili. La Dinamo Zagabria è stata eliminata dopo aver ricevuto nove gol a Monaco. L'ultima notte è stata pazzesca: con ogni gol segnato, la classifica è cambiata".

I giocatori sono davvero così stressati e stanchi come si dice?

"Il programma è completamente pieno e non c'è spazio per nuove competizioni, i giocatori sono tutti molto impegnati a giocare, probabilmente troppo. Ma in realtà, sono principalmente i giocatori ben pagati che si lamentano. La situazione è complessa: i club hanno bisogno di più partite per pagare giocatori e allenatori. Se ci fossero meno partite, allora la loro attività non sarebbe sostenibile".

È possibile introdurre un tetto salariale in Europa, come ha recentemente menzionato Karl-Heinz Rummenigge?

"I nostri avvocati hanno anche parlato con l'Unione europea. Un tetto salariale rigido probabilmente non sarebbe possibile. Abbiamo già limitato la percentuale di entrate che il club può spendere per gli stipendi dei giocatori al 70 per cento. Abbiamo un sacco di club che non possono farcela e vogliono almeno l'80%, quindi potremmo doverlo cambiare. I club dovrebbero riconoscere che hanno bisogno di più partite se vogliono pagare i giocatori. Alcuni campionati nazionali hanno due coppe. Sono disposti ad avere meno squadre nel campionato o una coppa in meno? I giocatori sono disposti a prendere un taglio di stipendio? È un dibattito complicato, ma semplificato da vari "opinion maker" o allenatori a cui piace parlare di più quando stanno bene, e un po' meno quando non lo sono. Dicono che la UEFA e la FIFA stanno solo prendendo soldi, ma la UEFA rimette il 97 per cento delle sue entrate nel calcio".

Non solo la Champions League sta cambiando, ma anche l'ambiente in cui opera la UEFA. Importanti cambiamenti geopolitici si stanno svolgendo. Chi guadagna e chi perde, in questo contesto?

"L'Europa sta perdendo in ogni modo (anche se non nel calcio), soffocata da una drastica regolamentazione. Detto questo, non possiamo essere in guerra con tutti, e non possiamo predicare al mondo intero come devono essere fatte le cose, perché i fatti sono diversi. Inoltre, il nuovo presidente degli Stati Uniti sta pensando di imporre tariffe, che renderanno l'economia europea ancora meno competitiva, e non vedo alcun punto di forza nella politica europea. Non c'è nemmeno unità, e purtroppo l'Europa continuerà a perdere – per colpa sua".

Rodri meritava di vincere il Pallone d'Oro?

"Assolutamente. Rodri era l'anima della squadra nazionale spagnola che ha vinto Euro 2024 e l'anima del Manchester City, che ha vinto praticamente tutto negli ultimi anni. Segna meno gol degli attaccanti e potrebbe quindi essere meno visibile alla persona media, ma gli esperti lo apprezzano. Ho scoperto che avrebbe vinto il Pallone d'Oro il giorno dell'evento, perché lo tengono deliberatamente segreto. Neanche nessun altro alla UEFA lo sapeva.

Com'è José Mourinho al di fuori del calcio?

"José Mourinho è un grande uomo. È unico quando è in campo. La sua vera immagine diventa un po' sfocata perché diventa così diverso sul campo, ma in realtà è una persona meravigliosa. Abbiamo un ottimo rapporto. Durante la pandemia di Covid-19, lui stesso ha consegnato cibo alle case di riposo di Londra. Mourinho è un uomo molto interessante e comunichiamo molto bene".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!