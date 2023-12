"La cosa più importante è che il calcio rimane unito, lo dimostra il fatto che qui sono presenti tutti i principali rappresentanti del calcio europeo" Comincia così il discorso di Aleksander Ceferin, presidente UEFA, pronunciato conferenza stampa indetta appositamente a Nyon per commentare l'impatto che avrà la decisione del Corte di Giustizia UE che ha stabilito l'esercizio di abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA.

"Il progetto della Superlega non comprende i principi del merito sportivo - ha ribadito il numero uno del calcio europeo -. Puoi essere o non essere parte del sistema. Il progetto della Superlega presentato oggi è ancora più chiuso di quello presentato nel 2021. Oggi abbiamo avuto l'ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso e non aperto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto. Loro possono creare quello che vogliono. Io spero che inizino il prima possibile questa competizione con due club (Real Madrid e Barcellona, ndr). Io spero che sappiano cosa stanno facendo, ma non ne sono sicuro. Lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire: il calcio non è in vendita".

