Nel salotto del venerdì di 'Viva el Futbol', Lele Adani preannuncia uno sciopero da parte dei calciatori per protestare contro l'aumento delle partite in calendario con l'avvento della nuova Champions League e del Mondiale per Club. E gli fa eco Antonio Cassano: "Negli ultimi dieci anni il calcio è solo business, non è più passione come ai nostri tempi. È solo grano e basta, chi guadagna tanto vuole guadagnare sempre di più. E viene fuori che fanno più partite possibili. Poi però si fanno male i giocatori, devi pagarli e viene fuori un disastro".

L'ex attaccante dell'Inter prosegue nella sua filippica: "Cominciamo a togliere un po' di schifezze, di partite. Questa nuova Champions League allungata è bella? Bella un cazzo...", replica a Nicola Ventola che invece difende il nuovo format della competizione: "Facciamo 700 partite. Ora col Mondiale per Club vogliono riaprire per due mesi, un disastro. Il calcio è divertimento, goduria, spettacolo, non soldi che devono entrare a FIFA, UEFA o club. La novità ci può stare, ma fatta con intelligenza, magari con meno squadre. Il problema è che si fanno male tutti i giocatori; non si può giocare ogni tre giorni. Rischi di fare 75 partite".

