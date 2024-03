Arriva finalmente anche la posizione della Lega Serie A relativamente al caso Acerbi-Juan Jesus, dopo la decisione del Giudice sportivo di assolvere per assenza di prove il difensore dell'Inter che era stato accusato dall'avversario di aver proferito un'offesa razzista. "L'opinione dipende da che punto di vista si sceglie - ha spiegato il presidente Lorenzo Casini uscendo dalla riunione del Consiglio Federale odierno -. Sul piano tecnico-giuridico, come tutti hanno riconosciuto, la sentenza ha seguito un percorso. Ma le posizioni di perplessità che ha espresso la società Napoli sono condivisibili. Il no alle iniziative anti-razzismo del Napoli? C'è un fraintendimento perché le iniziative sono della Lega Serie A, che è vittima di tutta questa vicenda, non è attore. C'è un'indipendenza del Giudice sportivo rispetto alla Lega. Prendersela con noi non è corretto, ma la reazione del Napoli e del giocatore sono chiaramente comprensibili".

