In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa dedica un approfondimento all'Inter neo scudettata, indicando i migliori in stagione secondo lui: "Mi piacerebbe sottolineare almeno un giocatore per ruolo. In difesa per me è decisivo Bastoni, è la sua posizione in campo che determina l'uomo in più. Avete visto come Inzaghi negli ultimi campionati si sia mosso in modo diverso, l'Inter quest'anno è migliorata tantissimo nei numeri, prende pochissimi contropiedi. Bastoni ha aperto la strada a questo nuovo modo di segnare da quarto e mezzo a quarto e mezzo, diventa uomo in più a centrocampo, ha dimostrato di avere uno splendido piede. È sulla strada per diventare uno dei difensori migliori in circolazione, non ho visto difetti in lui".

Sul centrocampo: "Mi piacerebbe mettere Barella che è uno dei centrocampisti più forti, mi piacerebbe mettere Calhanoglu che è un'invenzione di Inzaghi, ma metto Mkhitaryan che è il vero uomo che ha dato equilibrio al centrocampo. E guardate che all'inizio non era questo. Magari segna meno gol, ma dà una copertura straordinaria. È stato l'uomo in più tatticamente".

Chiosa sull'attacco: "Con tutto il rispetto per Thuram metto Lautaro Martinez, ha portato la fascia con il piglio del capitano. È vero che negli ultimi tempi non ha segnato, è arrivato anche stanchissimo perché gli viene chiesta molta corsa anche indietro e lui non ha mai protestato. Se l'avesse cambiato al derby fosse avrebbe protestato, ma Inzaghi è furbo e non l'ha tolto. Poi voglio parlare del migliore dei sostituti che è Frattesi. Non è facile per un giocatore che arriva ben pagato e va in panchina e poi quando entra con grandissima serietà e umiltà fa gol. Credo che possa essere decisivo anche in Nazionale".

In chiusura: "Due parole sulla squadra dietro la scrivania che ha fatto un mercato di grande lungimiranza. Inzaghi è stato bravo, non si è impuntato sulle sue idee. Lui era l'uomo delle coppe, quest'anno ha fatto un passo in avanti in campionato che ti dà il polso del tuo valore. Infine un plauso a Marotta che ha costruito un gruppo importante di italiani. Ha vinto con la Juventus e poi con l'Inter, non sarà mica un caso. Io non credo alle chiacchiere sugli arbitri e sul palazzo. È stato bravo soprattutto quest'anno con le voci su Zhang", ha concluso.