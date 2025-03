"Serie A, Champions League, Coppa Italia. Per l’Inter la cosa più importante sarà vedere come torneranno i giocatori dalla sosta per le nazionali: auguriamoci che tutti tornino sani, che abbiano vinto e che siano felici. Così rientreranno ad Appiano Gentile ancora più contenti e aggressivi: questa è una condizione molto importante perché Simone Inzaghi deve sperare che nessuno si faccia male". Lo scrive Fabio Capello oggi sulla Gazzetta dello Sport.

Secondo l'ex allenatore di Roma, Milan e Juve, ora tutto è in mano dei nerazzurri in ottica scudetto. "Per quanto riguarda il campionato, i nerazzurri hanno appena dimostrato di essere nettamente la squadra più forte. Per come è messa in campo, per la facilità con cui giocano, per come si aiutano l’un l’altro e per come tutti partecipano al gioco in ogni momento, con sacrificio nel muoversi per il campo. Riuscire a non far tirare in porta l’Atalanta non è una cosa semplice e lo hanno fatto nello scontro diretto vinto a Bergamo, creando occasioni e dimostrando proprio in questa partita cruciale di essere davvero una grande squadra. Questa formazione è attrezzata per il doppio e triplo impegno, perché quelli che subentrano a gara in corso lo fanno giocando con voglia e umiltà. Nelle precedenti settimane l’Inter mi aveva dato l’impressione di giocare un tempo e poi calare nella ripresa, invece contro l’Atalanta – che è una squadra che corre parecchio – ha dimostrato di essere a posto anche fisicamente. Insomma, quello nerazzurro è un gruppo che sa cosa fare, conosce il compito che gli viene dato e lo esegue perfettamente, per di più con delle grandi individualità soprattutto in mezzo al campo. L’unico altro centrocampo che mi ha impressionato così a livello europeo è stato quello del Paris Saint-Germain: anche quello del Barcellona ha qualità, mentre nel Real Madrid c’è Carlo Ancelotti che sta ancora cercando di sostituire Kroos, che non è facile. E poi c’è il Bayern Monaco, che vive di alti e bassi ma che in Europa riesce sempre a essere molto pericoloso. Tutte queste quattro squadre, in particolare, sono una minaccia perché vantano anche grandissime individualità in attacco".

"Ora è importantissimo il significato del segno con le tre dita di Inzaghi e, quando un allenatore fa così, vuol dire che lui per primo è convinto che vincere tre trofei sia possibile: so per esperienza cosa significa essere convinti e lui trasmette convinzione. È per questo motivo che credo che l’Inter punti a tutti i trofei - asserisce Capello -. Per tirare le somme, le tre competizioni per cui l’Inter concorre rappresentano tre nodi differenti per i nerazzurri: lo sforzo mentale quello della Coppa Italia, lo sforzo tecnico quello della Champions League e il rischio di sottovalutazione per le ultime nove giornate di Serie A. Ma, se l’allenatore dice certe cose – l’allusione con le tre dita – non sono storielle. Bisogna credergli e così le cose diventano un po’ più facili".