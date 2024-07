Fabio Cannavaro, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto in vista della prossima stagione di Serie A, soffermandosi in particolar modo sulla possibile rivale dell'Inter Campione d'Italia.

"Sono tutti contro l'Inter, ma non sarà facile raggiungerla - le sue parole -. Ha il vantaggio di non aver cambiato niente dopo lo scudetto. Visto cos'è successo al Napoli dopo Spalletti? Non so come si può migliorare, è molto difficile. Forse soltanto Dumfries potrebbe essere sostituito. Ma la formula del successo è un’altra: due titolari veri per ruolo per una stagione lunghissima. Se sarà prevedibile? Sì, ma toccherà a Lautaro e Calha dare il tocco di fantasia in più”.

"Non so chi sarà l'anti Inter. Il Napoli può esserlo se tiene Osimhen e Kvara. L'anno scorso l'ho studiato con grande attenzione: è fortissimo. Osi tocca due palloni e fa tre gol, è imprevedibile, ha bisogno di meno occasioni di Lukaku. Conte mette sempre i giocatori al loro posto, il valore aggiunto è Oriali, che lo libererà dal lavoro sporco, permettendogli di dedicarsi alla squadra", ha aggiunto.

