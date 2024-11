A quattro mesi dal grave infortunio alla tibia accusato durante la Copa America, Tajon Buchanan ha fatto ufficialmente il suo ritorno nella Nazionale canadese. Per la gioia del ct Jesse Marsch, che si è detto sorpreso dalla velocità con cui il laterale dell'Inter ha completato il recupero: "Io e Tajon siamo stati in contatto nel mese scorso - le sue parole ai media canadesi -. A fine agosto era chiaro che fosse in anticipo sui tempi di recupero, tanto che è sceso subito in campo per fare lavoro individuale. Il che è abbastanza incredibile dato il tipo di infortunio. Questa è una cosa positiva dell'essere giovani: sei forte, sei in salute e puoi tornare in azione. Si è allenato a pieno ritmo con (l'Inter, ndr) per tre settimane... È un giocatore molto importante per noi. Siamo davvero entusiasti di riaverlo. Realisticamente, non può ancora giocare 90' a pieno ritmo, ma ha lavorato sulla sua forma fisica e ha spinto al massimo per prepararsi per quando inizierà a giocare di nuovo. Si sente davvero forte, ha raggiunto i valori di velocità massima, quindi siamo davvero entusiasti di questo. Abbiamo guardato la partita dell'Inter e lo abbiamo visto riscaldarsi a bordocampo: sembra in forma. Ma dobbiamo portarlo in ritiro e vedere come si allena. So che si ì impegnato e si è preparato, quindi vedremo."

