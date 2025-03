La staffilata precisissima con la quale ha infilato la palla nell'angolino alla destra di Stefano Turati per il momentaneo 2-2 della sfida tra Inter e Monza ha fruttato ad Hakan Calhanoglu il raggiungimento di un traguardo importante per la propria carriera: il turco ha infatti realizzato la sua 50esima rete in Serie A, obiettivo che Calha celebra sul proprio profilo Instagram con una grafica dedicata e un messaggio per i follower: "Sono emozionato di celebrare un altro traguardo nella mia carriera".

