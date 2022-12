A margine della sgambata contro il Gzira United, nella quale è riuscito a mettere il suo nome sul tabellino marcatori con una bella punizione, Hakan Calhanoglu si è soffermato a rispondere anche alle domande dei colleghi di Sky Sport. Cominciando con il parlare del senso che ha il mini-ritiro a Malta per i nerazzurri: "Siamo qui per prepararci, è un bene aver cominciato così - le parole del turco -. Vogliamo ripartire forte, l'importante è non farsi male in queste amichevoli perché abbiamo bisogno di tutti fino a fine stagione.