A margine della conferenza stampa tenuta a Pinzolo con l'allenatore Paolo Vanoli, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partenza di Alessandro Buongiorno, passato al Napoli dopo essere stato accostato all'Inter: "A luglio dello scorso anno ha rinnovato il contratto quando era a due anni dalla scadenza. In quell'occasione gli feci i complimenti, dicendogli che era un ragazzo perbene. Lui mi disse che era legato al Toro però mi chiese di ricordarmi del gesto quando sarebbe arrivata l'opportunità. L'opportunità è arrivata, ora è giusto che vada a giocarsi degli obiettivi che il Torino non può garantirgli. Giusto che abbia questa possibilità".

Ma in futuro si potranno vedere giocatori che si legheranno a vita ai granata? "Sicuramente l'obiettivo è vedere un domani i giocatori forti restare al Toro. Ma il calcio di oggi è un calcio dove anche l'Inter, che ha vinto lo Scudetto, vende giocatori, come tante squadre importanti. Non è questione di essere una squadra più o meno importante e che lotta per lo Scudetto; l'Inter ha venduto Achraf Hakimi, poi ha venduto Romelu Lukaku e lo ha ripreso, o forse non lo ha ripreso. Il calcio è un po' cambiato, quanti giocatori bandiere sono rimasti sempre in una squadra? Ultimamente ne vedo molto pochi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!