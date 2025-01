Tajon Buchanan al Villarreal è cosa fatta: ne dà certezza l'emittente radiofonica iberica Cadena COPE, che spiega come nelle ultime ore sia arrivata l'intesa tra l'Inter e il Submarino Amarillo per il prestito del giocatore canadese, arrivato nel gennaio del 2024 dal Club Bruges. Buchanan è l'elemento scelto dalla squadra di Marcelino Garcia Toral per sopperire all'assenza per infortunio di Ilias Akhomach.

Marcelino cercava infatti un nuovo esterno per avare più opzioni in attacco e con l'arrivo di Buchanan può ritenersi soddisfatto: il nazionale canadese contenderà una maglia da titolare a Yeremy Pino. Ora resta da decidere cosa accadrà a Juan Foyth dopo l'offerta che il Villarreal ha ricevuto dall'Aston Villa, per poi certificare l'arrivo del difensore centrale del Napoli Rafa Marín.

