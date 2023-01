Chance in prestito per Gabriel Brazao, portiere rientrato quest’anno da un brutto infortunio. L’estremo difensore che ha svolto il ritiro con l’Inter a Malta andrà in prestito fino a fine stagione in Serie B, in particolare alla SPAL dove da qualche ora gioca anche l'ex nerazzurro Radja Nainggolan. Al momento è in corso un incontro in un locale vicino allo Sheraton, sede del calciomercato, per concludere la trattativa e portare il calciatore alla corte di Daniele De Rossi.