Il cambio di proprietà dell'Inter, che mercoledì scorso è passata ufficialmente nelle mani di Oaktree dopo l'uscita di scena di Steven Zhang, non turba Marco Branca, ex dirigente del club nerazzurro: "Direi che se uno dà un’occhiata alla solidità di Oaktree, deve stare tranquillo dal punto di vista economico - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Poi si deve lasciare un pizzico di tempo a queste persone per capire cosa significhi essere tifosi dell’Inter, cioè di una squadra che un certo blasone e una certa storia. Ma i tifosi devono stare tranquilli perché Oaktree è una delle potenze mondiali".

Il fondo californiano, oltre a capire le dinamiche calcistiche, dovrà affrontare casi spinosi come quello del rinnovo di Lautaro Martinez, una situazione che verrà risolta a breve, secondo Branca: "È tutto aperto perché c’era ancora la questione societaria aperta. Ora che tutto è stato sbrigato, credo che nel giro di una o due settimane possano chiudere anche questo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!