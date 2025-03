Lunga intervista di Warren Bondo a Footmercato.net durante la quale il centrocampista passato a gennaio dal Monza al Milan svela qualche aneddoto di mercato del passato legato anche all'Inter: "Non volevo andare all'estero, anche se c'erano il Liverpool, il Manchester United e l'Inter" ha detto raccontando il periodo al Nancy e il successivo passaggio dalla Ligue 2 alla Serie A, a sua detta "il secondo miglior campionato al mondo, dopo la Premier League. Ci sono troppi grandi club: Milan, Inter, Roma, Juve, Atalanta, Napoli... È un campionato molto omogeneo. Quando sono arrivato mi sentivo bene, ma durante gli allenamenti ho capito subito che si trattava di un altro livello".

Lei ha giocato al fianco di Valentin Carboni a Monza l'anno scorso, pensa che senza l'infortunio sarebbe potuto esplodere al Marsiglia?

"È un giocatore del 2005, è arrivato a Monza molto giovane e ha avuto un impatto immediato. Ha sempre giocato in Italia, quindi ha potuto vedere che la Francia era un'altra cosa. Credo che, se avesse avuto tempo a sufficienza, avrebbe avuto successo a Marsiglia. Valentin è davvero molto forte per la sua età, fa cose che i grandi non fanno. È un internazionale argentino e ha vinto la Copa America, ma purtroppo l'infortunio lo ha frenato".

Quali sono i suoi obiettivi personali con il Milan da qui alla fine della stagione?

"Voglio lasciare il segno al Milan. Qualificarmi per la Champions League, perché per un club come il Milan è importante arrivare tra le prime 4. Mancano 10 partite, quindi possiamo ancora farcela. Anche vincere la Coppa Italia è un obiettivo da qui alla fine della stagione".

