A margine della presentazione del nuovo arrivato in casa rossoblu Estanis Pedrola, prelevato dalla Sampdoria, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha fatto un riassunto dell'andamento del mercato di gennaio. Chiarendo anche la situazione legata a Giovanni Fabbian: "Ha avuto tante richieste ma il ragazzo non ha mai manifestato la volontà di andare via ed è un giocatore su cui noi facciamo affidamento. Nella prima parte ha giocato di più in Europa che in campionato, il tutto dovuto all'esplosione di Jens Odgaard. Giovanni però non ci ha mai chiesto di andare via, così come Erlic".

Di Vaio conferma anche di non aver ricevuto proposte per Santiago Castro, la punta di diamante dei felsinei che piace molto all'Inter in ottica futura: "Su Castro no, ma su altri giocatori sono arrivate offerte importanti, ma con la volontà di tutti - in primis della società - non abbiamo cambiato nulla".

