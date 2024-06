Dal calcio... alle barche. Una volta terminata la sua carriera, Tommaso Berni, un passato da terzo portiere dell'Inter, vive oggi a Ibiza, dove organizza vacanze e affitta case. Un desiderio realizzato, lo definisce Berni ai microfoni di SportWeek dove rivela di essere ripassato dall'Italia per partecipare ai festeggiamenti per il ventesimo Scudetto dell'Inter: "E' stato incredibile. Molti di loro sono stati miei compagni. Il gruppo, nella maggior parte degli elementi, è rimasto quello. Se fossi stato ancora in squadra avrei pianto al fischio finale. A chi sono più legato? Non amo fare nomi, ma sento spesso Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Ogni tanto anche Lautaro Martinez. Poi Simone Inzaghi, con cui ho un rapporto speciale, siamo stati compagni per 5 anni alla Lazio. Quello che mi stupiva di Simone era che conosceva tutto di tutti. Una volta, prima di una partita di Champions, sapeva tutto degli avversari. Non mi viene in mente che gara fosse, ma ricordo che restai stupito. 'Ma come fa?', pensai. Io ero un giovane portiere e lui un campione, ma aveva ancora quella fame e quella passione. E si è visto in panchina".

La sua carriera all'Inter è durata sei stagioni, con zero presenze ma ben due cartellini rossi all'attivo: "Sono fatto così, se toccano un mio compagno io parto e corro a difenderlo". La prima volta succede contro il Cagliari, in un’azzuffata generale nel finale. Lautaro viene espulso per reazione e Tommaso scatta dalla panchina. "Lo stavano massacrando dal primo minuto, fu un rosso senza senso. Probabilmente protestai troppo e l’arbitro mi espulse. Ricordo che poi la settimana dopo io e Lauti guardammo il derby insieme dalla tribuna". Nello spogliatoio nerazzurro, al tempo, vigeva una regola: "Chi prendeva un rosso per un motivo stupido doveva portare un regalo a tutta la squadra. Sia quella volta che dopo un’espulsione stupida contro il Parma, toccò a me. Portai un paio di AirPods per tutti. Ma ognuno faceva in base alle proprie possibilità. Per esempio, Lautaro, dopo quel rosso, fece arrivare un furgone carico di televisori. Alexis Sanchez regalò a tutti un iPhone e Daniele Padelli si presentò con delle casse di champagne".

