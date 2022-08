"Sarri non ha mai dato la possibilità di andare in profondità, soprattutto a cercare Lukaku. Sulle scelte, se parliamo di Gagliardini, è una soluzione che ci può stare. Io, però, come tattica di principio resto della mia idea: mai snaturare il proprio credo calcistico. La qualità di Calha è mancata, è innegabile". Così Beppe Bergomi alla Gazzetta dello Sport commentando il ko nerazzurro di venerdì.

I cambi hanno inciso?

"Sì. Dumfries e Lukaku anche quando non sono in partita, col risultato in bilico devi sempre tenerli dentro perché costringono la difesa avversaria a stare bassa e in allarme".

Cos’altro non l’è piaciuto?

"Continuo a vedere nervosismo e impazienza, questo non va bene. L’Inter deve essere in grado di leggere i momenti come sapeva fare l’Inter di Conte. Non può pensare di dominare ogni gara per 90 minuti".