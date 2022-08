Non un sorteggio benevolo in Champions League per l'Inter che, per accedere agli ottavi di finale, dovrà fare più punti di Barcellona o Bayern Monaco. Serve un'impresa anche secondo Beppe Bergomi, che comunque dà qualche possibilità alla squadra di Simone Inzaghi: "Sono capitate le avversarie più difficili, quelle che non danno punti di riferimento in attacco, che vogliono fare possesso palla e dominare il gioco. Se l'Inter saprà resistere e soffrire, se la può giocare, soprattutto contro il Barcellona".