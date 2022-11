Anche Julian Nagelsmann commenta a SkySport i 90 minuti dell'Allianz Arena. "Non puoi aspettarti di dominare così un girone di Champions, ma ci provi. Abbiamo anche avuto fortuna, anche a Milano e con il Barça, ma alla fine siamo stati la miglior squadra del gruppo e non era semplice stare a un livello così alto - dice il tecnico del Bayern -. L'Inter? Potrebbe fare tanta strada in Champions, così come noi, ma nella fase a eliminazione devi tenere alta la tensione nelle due gare. Dipende tanto anche dal campionato, dove per loro i risultati fino a poco fa non erano perfetti. Ma quando passi un gruppo così duro, senza dubbio puoi essere tra le favorite per la vittoria finale".