"Per noi era fondamentale questo obiettivo. Prima di tutto per una grande autostima che ci lascia questo percorso, una grande consapevolezza. Due partite in più avrebbero potuto pesare per cui siamo contenti". Alessandro Bastoni analizza così la gara vinta contro il Monaco.

"Affrontiamo tutte le partite con lo stesso atteggiamento, si è visto stasera ma anche a Lecce - dice ancora il difensore nerazzurro -. Dopo un avvio di stagione un po' complicato, abbiamo resettato e ripreso come prima. Derby? Gli ultimi due li abbiamo persi, dobbiamo evitare gli errori che abbiamo fatto e provare a vincere domenica".