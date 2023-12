"Io gioco per dare una mano alla squadra, cercare di far meglio per loro. Oggi è arrivato il gol e sono ancora più contento. Spero di essermi sbloccato visti i tanti pali, traverse, tiri fuori… Sono contento più per la vittoria che per il gol" ha detto Nicolò Barella a Inter TV a margine della vittoria ottenuta in casa del Napoli, dove il centrocampista sardo ha finalmente trovato la prima rete stagionale.

Quali consapevolezze vi lascia battere i campioni d’Italia?

"Sicuramente venire a Napoli e vincere 3-0 non è facile. A prescindere da come sia andata la partita, ci sta venire qui e soffrire, hanno lo scudetto cucito sul petto per un motivo. Siamo felici, abbiamo voglia di giocarcela fino all’ultima partita e cercheremo di fare il meglio".

Siete un grande gruppo. I risultati dipendono da questo?

"Il gruppo è la parte più importante, essendo un gioco di squadra. Io come ho detto, posso solo ringraziali, perché in un momento un po’ difficile per me mi sono stati vicino e mi hanno fatto sentire importante. Questo gol lo dedico anche a loro".

