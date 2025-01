C'è Nicolò Barella con l'MVP Matteo Darmian ai microfoni di DAZN per analizzare Venezia-Inter 0-1: "Dopo una sconfitta sono sempre giorni difficili, soprattutto se perdi un derby con una coppa in palio. Ma questa è una grande squadra perché sa rispondere alle critiche che, alle volte, sono anche un po' troppe. A noi piace parlare in campo", la riflessione del centrocampista sardo.

Che gol ha fatto Darmian?

"Lui ha questa cosa, fa gol sulle ribattute. Bisogna fargli i complimenti, è un esempio da seguire per tutti con i suoi atteggiamenti. Lo ringraziamo per quello dhe ci dà sempre".

Gennaio bello tosto, a febbraio ci saranno gli scontri diretti: è il periodo chiave?

"Sicuramente ci sono tante partite in pochi giorni, bisognerà gestire le forze. Sappiamo che è una difficoltà, ma è bello giocare queste gare impegnative. Siamo pronti per il tour de force, l'importante è che ci siano tutti".